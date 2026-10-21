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Открытое горение потушили на складе в Путилкове

Сигнал о возгорании в складском помещении поступил дежурным службам около 07:40. К месту инцидента оперативно прибыли шесть расчетов пожарной части №4 Красногорска. Пламя перекинулось на автосервис и примыкающую бытовку.

К 08:30 удалось потушить открытое горение.

На месте происшествия продолжаются работы по ликвидации последствий ЧП. Специалисты проводят проливку тлеющих конструкций и разбирают завалы. Согласно уточненным сведениям властей, в результате пожара никто не пострадал.

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