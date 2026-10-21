В Ступино выполнили половину демонтажных работ в Большеалексеевской школе

Подрядчик завершил половину демонтажных работ при капремонте Большеалексеевской средней школы в городском округе Ступино и вскоре приступит к отделке, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Капитальный ремонт Большеалексеевской средней школы продолжается в селе Большое Алексеевское городского округа Ступино по адресу: улица Школьная, владение 2/9. Строители выполнили половину демонтажных работ и готовятся приступить к отделке.

В здании площадью 2 727,7 кв. м обновят фасад и кровлю, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Ремонт охватит все внутренние помещения, включая спортивный зал и пищеблок. Также благоустроят прилегающую территорию, установят новую мебель и оборудование.

Работы финансируются из бюджета Московской области в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Молодежь и дети». Завершить ремонт планируют к 1 сентября 2027 года.

В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» запущена программа «Земский учитель». Ее участники получают 1 млн рублей, а при переезде на Дальний Восток или в новые регионы — до 2 млн. Узнать все подробности можно на сайте. По нацпроекту также обновляют образовательные пространства, чтобы у ребят было больше возможностей развиваться и открывать новое, ведь комфортные условия для учебы важны и дома, и в школе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.