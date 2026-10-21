ФСБ задержала гражданина Германии, служившего в украинской армии

ФСБ России задержала немца, который, по данным ведомства, дезертировал из Вооруженных сил Украины, не получив обещанного вознаграждения, сообщает газета «Известия» .

Центр общественных связей ФСБ заявил о задержании 21 октября. По данным ведомства, в ноябре 2025 года гражданин Германии прибыл на Украину для заработка и заключил трехлетний контракт о военной службе, но затем дезертировал.

«В настоящее время принимается процессуальное решение о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 359 УК России (наемничество)», — сообщили в ФСБ.

По данным ведомства, в 2004–2010 годах задержанный служил в немецком контингенте в Афганистане. В 2006–2008 годах он участвовал в вооруженном конфликте в Сомали, а в 2008–2010 годах воевал в Сирии как наемник.

В 2016–2018 годах, по информации ФСБ, он служил снайпером в одном из подразделений сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины. В это подразделение также входили граждане Великобритании.

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