Ушуисты Подмосковья завоевали 12 медалей на чемпионате и первенстве России

Спортсмены Московской области выиграли 12 наград на чемпионате и первенстве России по ушу, прошедших 14–18 октября в Москве, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования проходили в дисциплине саньда — полноконтактных поединках на помосте с использованием ударной и бросковой техник.

На чемпионате России золото завоевала Виктория Крюкова (до 70 кг, Люберцы), серебро — Ирина Трутнева (до 52 кг, Подольск) и Екатерина Вальчук (до 75 кг, Домодедово). Бронзу получили Нурудин Махмудов (до 75 кг), Вадим Макшанов (до 80 кг), Амин Рамазанов (до 90 кг) из Люберец и Сергей Захаров (до 70 кг, Пушкино).

На первенстве победили представители Люберец Ярослав Жевлаков (16–17 лет, до 70 кг), Абдулзагид Магомедов (18–20 лет, до 70 кг) и Екатерина Минеева (16–17 лет, до 52 кг). Серебро завоевала Полина Потанина (16–17 лет, до 56 кг), бронзу — Дмитрий Кулебякин (16–17 лет, до 65 кг), также из Люберец.

Сборная Подмосковья заняла второе место в командном зачете обоих турниров. Виктория Крюкова и Абдулзагид Магомедов выполнили норматив мастера спорта России.

Турниры собрали более 200 участников из 32 регионов: мужчин и женщин, юниоров и юниорок 16–17 и 18–20 лет. Подмосковье представляли 23 ушуиста. Соревнования прошли в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.