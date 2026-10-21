Видео: соболь и колонок облюбовали «магическое» бревно в нацпарке «Бикин»

В национальном парке «Бикин» в Приморье видеоохотник Игорь Метельский запечатлел соболя и колонка, которые исследовали одно и то же бревно, сообщает vostokmedia.com .

Центр «Амурский тигр» опубликовал кадры в социальных сетях. В первой части ролика соболь тщательно проверяет «магическое» бревно, во второй его место занимает колонок — другой представитель семейства куньих.

Национальный парк «Бикин» создали в Приморье в 2015 году. Его главная цель — сохранить популяцию амурского тигра и среду его обитания, а также поддержать традиционный уклад жизни коренных малочисленных народов долины реки Бикин.

Центр «Амурский тигр» участвовал в создании охраняемой территории. Организация продолжает курировать работу парка и помогать местным жителям.

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