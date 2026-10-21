Овчинский: в Тимирязевском районе Москвы возводят дом по программе реновации

На севере столицы строится жилой комплекс для программы реновации. Суммарная площадь квартир в нем превысит 11 тыс. кв. метров. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Объект расположен по адресу: 3-й Нижнелихоборский проезд, владение 5, строение 1.

По словам Овчинского, дом состоит из двух секций и рассчитан на 190 квартир общей площадью более 11 тыс. кв. метров.

«8 квартир оборудуют для комфортного проживания маломобильных людей. В приквартирных и лифтовых холлах, вестибюлях первого этажа, входных группах будет создана безбарьерная среда. Пространство во дворе дома тоже сделают удобным, безопасным и благоустроенным. Там построят тротуары с пологими спусками, место для отдыха, спортивную и игровую зоны, а также высадят растения. Сейчас на объекте уже завершено возведение монолитных конструкций, начаты работы по утеплению фасадов и монтажу остекления. Также ведется устройство внутренних инженерных систем и черновая отделка помещений», — сказал Овчинский.

На первом нежилом этаже предусмотрены помещения коммерческого назначения — в них смогут разместиться востребованные объекты инфраструктуры: магазины, пункты выдачи заказов, образовательные центры. У каждого помещения будет отдельный вход с улицы.

Первые этажи домов по реновации отличаются продуманной функциональностью. Входные группы и холлы с витражным остеклением выглядят эстетично и при этом обеспечивают безопасность: подъезды хорошо просматриваются и всегда освещены. Тамбурная конфигурация входа снижает попадание холодного воздуха с улицы. Помещения для хранения детских колясок и велосипедов помогают освободить место в квартирах и не загромождать общие коридоры.

Дом строится в районе с развитой социально-бытовой и транспортной инфраструктурой. В шаговой доступности находятся станция «Окружная» Люблинско-Дмитровской линии метро, остановочные пункты Московского центрального кольца (МЦК) «Окружная» и «Лихоборы», а также станция «Окружная» первого Московского центрального диаметра (МЦД-1).

Архитектура здания будет яркой и современной. Фасады облицуют керамогранитными и алюминиевыми композитными панелями в двух основных цветах — теплом шоколадном и белом. Первый этаж выполнят в более темном оттенке «черный янтарь», который эффектно сочетается с витражным остеклением.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов отметил, что в сентябре для реализации программы реновации в столице построили 14 домов.

Полная информация о программе реновации доступна на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе можно узнать по ссылке.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она затрагивает около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил удвоить темпы реализации программы реновации. Также он рассказал о ходе программы в районе Новогиреево.

Москва является одним из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».