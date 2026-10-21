«А чего ты такая стремная»: москвичка пожаловалась на преследователя

Жительница Москвы пожаловалась в социальных сетях на навязчивого молодого человека, который преследовал ее от поезда метрополитена до выхода в город. Мужчина не прекращал попытки завязать контакт даже после категорического отказа.

По словам москвички, незнакомец шел за ней по пятам от вагона до выхода на улицу. Девушка пыталась игнорировать мужчину, сказала, что у нее есть парень. Но это не остановило преследователя.

Он продолжал идти рядом и что-то настойчиво говорить. В связи с этим девушка включила камеру телефона.

Предыдущую публикацию, собравшую более 300 тыс. просмотров, модераторы соцсети удалили по жалобе на «травлю и преследование». После этого автор выложила ролик повторно.

На опубликованной видеозаписи запечатлен весь диалог. Девушка прямо говорит спутнику, что ей неинтересно поддерживать общение, и просит «отстать».

В ответ на отказы незнакомец начинает переходить на личности. Он сказал, что собеседница «стремная» и «худая», поэтому обязана с ним общаться. На ее встречный совет посмотреть на себя в зеркало мужчина сказал, что он красивый. Также назвал себя «бизнесменом» и предложил вместе отправиться в гостиницу.

После того как москвичка в грубой форме потребовала оставить ее в покое и пошла в другую сторону, преследователь пошел за ней, достал свой смартфон и принялся снимать ее на камеру. Он оскорблял девушку «камбалой» и спрашивал, готова ли она к интимной близости. Девушка призналась на камеру, что из-за идущего следом человека не понимает, как безопасно добраться до дома. Затем мужчина обозвал ее «тарелочницей» и скрылся в толпе на улице.

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