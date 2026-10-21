Новую детско-взрослую поликлинику в Голицыно подготовили более чем на 60%

Строительная готовность поликлиники для взрослых и детей на бульваре Генерала Ремезова в Голицыно превысила 60%. Учреждение на 300 посещений в смену планируют открыть в I квартале 2028 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Новую поликлинику в Голицыно Одинцовского округа строят по президентскому нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Медицинскую помощь здесь смогут получать до 40 тыс. жителей. Площадь пятиэтажного здания составит около 5,5 тыс. кв. м.

«На стройплощадке задействованы 70 рабочих и 15 инженеров. Закрыт тепловой контур здания, завершены кровельные работы», — сообщил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

Монтаж внутренних перегородок выполнен на 67%, инженерных систем — на 35%, фасадные работы — на 49%. По словам министра, подрядчик приступает к чистовой отделке помещений.

В здании разместятся взрослое и детское отделения, кабинеты функциональной и лучевой диагностики, стоматология, рентген и блок неотложной помощи. Поликлинику оснастят современным медицинским оборудованием. Рядом оборудуют парковку на 28 машиномест и места для отдыха.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется важная программа по строительству поликлиник. Одна из них в Котельниках на 400 посещений в смену откроется в начале июня.

«Поликлиника в Котельниках на 400 посещений в смену почти готова. Я очень надеюсь, что в июне мы запустимся. Важно, чтобы оборудование работало, ну и, конечно, были врачи — и общей практики, и узкие специалисты. Наша задача — создать для них все условия, в том числе позаботиться о тех, кого мы приглашаем из других регионов: из Астрахани, Башкирии, Кемерово, как здесь. У нас достаточно продолжительное время действует программа социальной ипотеки для врачей, компенсация аренды жилья и другие меры поддержки», — рассказал глава региона.