В Подмосковье подали более 600 онлайн-заявок на установление тарифов на воду

Предприниматели и организации Подмосковья свыше 600 раз воспользовались электронной услугой по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В Подмосковье электронной услугой по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения воспользовались более 600 раз. Она бесплатна и доступна индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам.

Услуга размещена на региональном портале в разделе «Бизнесу» — «Бизнес» — «Тарифы и нормативы». Заявители могут обратиться за установлением тарифов для организаций, в отношении которых регулирование ранее проводилось или не проводилось, а также за пересмотром действующих тарифов.

Основаниями для пересмотра могут стать вступившее в законную силу решение суда или предписание федерального органа, изменение состава имущества заявителя, ставки НДС, компонента на холодную воду или тепловую энергию в составе одно- или двухкомпонентного тарифа на горячую воду.

Для подачи заявления нужно авторизоваться на портале через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), выбрать цель обращения, заполнить онлайн-форму и приложить необходимые документы. Искусственный интеллект распознает прикрепленные документы и выявит некорректно загруженные файлы.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.