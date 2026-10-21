Жителям Подмосковья рассказали о навигаторе по обращению с отходами

Жители Московской области могут найти инструкции, интерактивные карты и официальные разъяснения по обращению с отходами в специальном навигаторе, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Навигатор помогает узнать, какой региональный оператор обслуживает городской округ. В Московской области работают шесть таких организаций, которые обеспечивают сбор, вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов.

Отдельный раздел посвящен старой мебели и другим крупногабаритным отходам. Их нельзя оставлять в обычных контейнерах — для этого предусмотрены специальные площадки.

В навигаторе также приведены правила использования серых и синих контейнеров: какие отходы в них можно выбрасывать и какие требования необходимо соблюдать. Отходы нельзя оставлять рядом с контейнерами или загромождать подъезд к площадке.

Инструкции по раздельному сбору объясняют, какие фракции принимают и как подготовить вторсырье. Отделение перерабатываемых материалов от смешанных отходов помогает направить больше полезного сырья на переработку.

Еще один раздел рассказывает, какие услуги регионального оператора доступны в многофункциональных центрах, какие документы нужно подготовить и как подать заявление или обращение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.