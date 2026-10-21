Прилетевший из Хабаровска самолет протаранил крылом телетрап в Шереметьеве
Пассажирский самолет повредил конструкцию крыла при столкновении с посадочным рукавом в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Воздушное судно совершило посадку в Москве после рейса из Хабаровска. Во время маневрирования на стоянке перед высадкой пассажиров через спецкоридор самолет задел левым крылом кабину телетрапа.
В результате удара механические повреждения получил предкрылок самолета.
Технические службы оперативно произвели замену поврежденной детали. Лайнер временно отстранили от выполнения полетов.
Пострадавший в инциденте телетрап также вывели из эксплуатации. Его отправили на техническое обслуживание.
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