сегодня в 10:24

Прилетевший из Хабаровска самолет протаранил крылом телетрап в Шереметьеве

Пассажирский самолет повредил конструкцию крыла при столкновении с посадочным рукавом в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT .

Воздушное судно совершило посадку в Москве после рейса из Хабаровска. Во время маневрирования на стоянке перед высадкой пассажиров через спецкоридор самолет задел левым крылом кабину телетрапа.

В результате удара механические повреждения получил предкрылок самолета.

Технические службы оперативно произвели замену поврежденной детали. Лайнер временно отстранили от выполнения полетов.

Пострадавший в инциденте телетрап также вывели из эксплуатации. Его отправили на техническое обслуживание.

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