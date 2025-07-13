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Гроза и град снова пройдут в Московском регионе 13 июля

Жителей Москвы и Подмосковья 13 июля снова ожидают дожди, местами ливни. Погода будет облачная с прояснениями. Регион накроет гроза и град, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Температура воздуха составит от 30 до 32 градусов. Ветер будет дуть восточный со скоростью 5–10 м/с. При грозе порывы могут достигать 20 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм рт. ст.

Ночью температура опустится до 18–20 градусов. Также пройдут кратковременные дожди, местами гроза. Ветер не изменится.

Накануне в Московском регионе бушевал серьезный ураган. Сильный ветер валил деревья прямо на дороги и автомобили.