Бывшему директору компании дали срок за аферу с медоборудованием

сегодня в 06:53

«Томограф за 122 миллиона»: как мошенничали на поставках для Минобороны

Суд в Москве вынес приговор по делу о хищении 48 миллионов рублей при закупке томографа для военного госпиталя, сообщает «Коммерсантъ» .

Замоскворецкий суд Москвы ограничился условным сроком для гендиректора «Стройхимпроекта» Елены Ляхович, обвиняемой в мошенничестве при закупке томографа за 122 миллиона рублей для нужд Минобороны.

Несмотря на особо крупный размер хищения, суд учел полное признание вины и возмещение ущерба. Расследование выявило схему завышения стоимости контракта через фирму-посредник «Партнер Плюс», которая приобрела немецкое оборудование по завышенной цене с использованием схемы параллельного импорта.

Расследование установило, что реальная стоимость оборудования не превышала 70 миллионов, а разница оседала у организаторов схемы через фирму-однодневку. Главный подозреваемый — бывший руководитель ВСК Андрей Белков — отвергает все обвинения, называя дело «заказным».