В МЧС рассказали, как вести себя во время ураганов

Старший инспектор отдела экстренного реагирования московского главка МЧС России Владимир Гуреев рассказал о правилах поведения в непогоду: при урагане, ливне или граде. Последние всегда наступают вслед за рекордной жарой, которая сейчас установилась в Московском регионе, сообщает «Вечерняя Москва».

Если человек находится дома или на работе, то ему лучше переждать природную стихию именно там. В момент непогоды стоит закрыть все окна, форточки и отойти от них подальше, чтобы обезопасить себя от ранений осколками стекла в случае, если окно разобьется. Самые безопасные места в квартире — это ванная, туалет, кладовые или даже шкафы.

Во время ненастной погоды не рекомендуется пользоваться лифтом, поскольку он может застрять, если в здании пропадет электричество. Электроприборы нужно использовать с особой аккуратностью.

Предельную осторожность нужно проявлять, если человек оказался на улице во время урагана или грозы. В такой ситуации спасатели рекомендуют сразу найти надежное укрытие и держаться подальше от мостов, эстакад и линий электропередачи.