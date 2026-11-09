Муж-турок отобрал 5-летнюю дочь у жительницы Челябинска

По ее словам, супруг применял физическое насилие и морально давил, пока они жили в Турции. Но в начале этого года россиянка забрала дочь, вернулась домой. После чего подала на развод.

В октябре после долгих уговоров женщина согласилась отпустить пятилетнюю дочку с отцом в Турцию к родственникам.

Перед поездкой мужчина показал жене обратные билеты, которые купил на 3 ноября. Он заверил, что девочка вернется домой вовремя. А позже заявил, что они задержатся в Турции еще на неделю, после чего стал вообще отказываться привозить ребенка. Также супруг лишил челябинку общения с дочерью по телефону, он требует отказаться от родительских прав и не раскрывает местонахождение девочки.

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