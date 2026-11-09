Выставка-ярмарка «РусАртСтиль» пройдет в Москве с 18 по 22 ноября

Более 250 мастеров, художников и дизайнеров из 23 регионов России, а также Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана представят свои работы на XII выставке-ярмарке «РусАртСтиль». Она пройдет в Москве с 18 по 22 ноября в выставочном центре «Ивент-холл Даниловский» на Дубининской улице.

Гости смогут приобрести авторскую керамику и фарфор, украшения, изделия из стекла, металла, камня и кожи, кружево, вышивку, живопись, куклы ручной работы, войлочные изделия, а также дизайнерскую и этническую одежду. Организаторы позиционируют ярмарку как место, где можно найти оригинальные подарки ручной работы к Новому году.

Одной из ключевых экспозиций станет проект, посвященный образу лошади: художественные изделия с его изображением объединят в единую композицию, где узоры перейдут с дерева на ткани и декор.

Среди экспонатов — берестяные скульптуры почетного деятеля искусств России Григория Мишина и работы Игоря Шевченко из металла, стекла, дерева и антикварных деталей. Изделия Шевченко оснащены движущимися элементами.

В рамках ярмарки пройдет XI Всероссийский фестиваль чтения, саморазвития и творчества «Игрушки родом из книжки», организованный издательством «Формат-М». Его тема — «Русские народные сказки» — приурочена к 200-летию со дня рождения фольклориста Александра Афанасьева.

Посетителей ждут более 40 бесплатных авторских мастер-классов. Запланирована концертная программа. Над выставкой разместят воздушных змеев с рисунками африканских детей по сказкам Александра Пушкина, созданными под руководством бельгийско-тоголезского художника Жана Куми.

«Это не просто экспозиция. Это жест: пространство „РусАртСтиля“ станет общим — для России, для Африки, для детской фантазии и для пушкинского слова, которое звучит на разных континентах и находит отклик в сердцах тех, кто еще только учится видеть мир. Искусство не „спускается сверху“ — оно поднимается вверх, к небу, объединяющему всех», — отметили организаторы.

Культурная и деловая программа

Деловую часть составят лекции, творческие встречи и презентации. Культурная программа познакомит посетителей с фольклором народов России: коллектив «Ак тирмэ» представит башкирские традиции, музыку, костюмы, игры и танцы.

18 ноября музыкант-гусляр Кирилл Богомилов, чья музыка звучала в фильмах «Холоп» и «Последний Богатырь», представит программу «Гусли: код нации 2.0». В ней сочетаются аутентичные былинные наигрыши, электронные тембры и неофолк-ритмы; финалом станет совместное исполнение известной народной мелодии в новой обработке.

С 20 по 21 ноября в салоне «Территория российской моды» состоятся показы осенне-зимних коллекций отечественных дизайнеров. Хедлайнером станет «Холуйская строчка» — предприятие художественного промысла со 100-летней историей, представившее на Московской неделе моды коллекцию, посвященную русской свадьбе.

В салоне «ЭкоВкусно» гости смогут попробовать и приобрести фермерские продукты: крафтовые сыры, чай, кондитерские изделия и мед.

Завершится «РусАртСтиль» 22 ноября «Парадом бусин». В нем примут участие более ста женщин в авторских украшениях ручной работы. Присоединиться к шествию смогут все желающие — для этого достаточно прийти в собственных бусах.

Когда и где пройдет

XII выставка-ярмарка «РусАртСтиль» будет работать с 18 по 22 ноября 2026 года в «Ивент-холле Даниловский» по адресу: Москва, улица Дубининская, 71. В первые четыре дня ярмарка открыта с 11:00 до 20:00, 22 ноября — с 11:00 до 17:00.