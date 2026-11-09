Одноклассники запускают подкаст «Подвал» об обратной стороне успеха

Ведущим проекта стал диджитал-продюсер Кирилл Диденок, основатель агентства DIDENOK TEAM и лейбла DNK Music. Вместе с практикующими психологами и медийными гостями он обсуждает цену достижений и возможность идти к целям без разрушения себя.

Шоу сочетает разговорный подкаст и психологический разбор. Среди тем — тревожность, психосоматика, низкая самооценка, кризис смыслов, переживание утрат и одиночество. Участники разбирают личные истории гостей и примеры из жизни исторических личностей, сталкивавшихся с похожими внутренними конфликтами.

В первый сезон войдет 8 выпусков. Гостями стали Катя Позова, Даня Крастер, Даниэль Вегас, Иван Корнеев, Сергей Ильин, Николай и Алина Бабкины и другие медийные герои. Психологи объясняют механизмы сложных состояний и возможные шаги поддержки.

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