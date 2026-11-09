В Подмосковье восстановили 63 тыс га леса за 14 лет

Председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин представил промежуточные итоги сохранения и восстановления лесов на еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьева с правительством региона и главами муниципалитетов, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

За 14 лет в Подмосковье восстановили 63 тыс. га леса, высадив более 159 млн деревьев. С 2019 года объем лесовосстановления превышает объем вырубок. Алексей Ларькин подчеркнул, что работа включает оздоровление лесов, воспроизводство насаждений, обеспечение комфорта и безопасности жителей.

План на 2026 год предусматривает посадку 3 млн деревьев с использованием собственного посадочного материала. Искусственное лесовосстановление уже выполнено на 895 га — 102% плана. Уход за насаждениями провели на 13 645 га.

Объем санитарно-оздоровительных мероприятий в 2026 году составляет 5 тыс. га. Приоритет — участки вдоль крупных трасс и рядом с населенными пунктами. По обращениям жителей выбирают 80% территорий, по предложениям лесничеств — 15%, муниципалитетов — 5%. Особое внимание уделяют уборке валежника и неликвидной древесины для предотвращения пожаров и распространения вредителей.

Акции по посадке леса проводят с 2013 года. За это время 465 тыс. участников высадили 16,3 млн деревьев на площади 4 506 га.

Количество жалоб на неудовлетворительное санитарное состояние лесов снижается. Все обращения через центр управления регионом и «Добродел» отрабатывают, а участки включают в план работ.

В 2027 году планируют восстановить не менее 1,7 тыс. га леса, завершить плановую очистку лесных участков и продолжить весенние и осенние акции по посадке деревьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.