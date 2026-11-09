Случайно облила кипятком: малыша сильно обожгли в детском саду Северной Осетии

Воспитательница случайно опрокинула чайник с кипятком на малыша в группе, мальчик получил тяжелые ожоги, сообщает «ЧП Владикавказ» .

Как рассказали родители, в детском саду поселка Южный педагог несла чайник с кипятком через группу, где играли дети. В какой-то момент женщина столкнулась с их сыном. Горячая вода попала малышу на лицо, шею и грудь.

В больнице врачи диагностировали у пациента ожоги I, II и III степени. Ребенок провел 13 дней в медучреждении, а затем его перевезли в специализированный ожоговый центр Москвы. Там малышу сделали несколько операций, в том числе по пересадке кожи.

Родители уверены, что руководство детсада пыталось замять инцидент. Они отметили, что воспитатели запрещали обсуждать произошедшее в родительских чатах, а также предлагали задавать вопросы только в личной переписке.

Семья потребовала объяснить, почему в группе с малышами был кипяток и как такое вообще могло произойти. Позиция администрации учреждения пока неизвестна.

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