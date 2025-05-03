В Луневском, Кутузовском и Сходне-Фирсановке полностью восстановлена подача электроэнергии
Фото - © Администрация Химки г.о.
В Химках продолжают устранять последствия непогоды. Полностью восстановлена подача электроэнергии в Луневском, Кутузовском и Сходне-Фирсановке. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.
Над устранением последствий стихии в городе работают сотрудники Мособлэнерго, Россетей, «Светогор», «Светосервис», МЧС, Химспас, «Объединенного городского хозяйства», управляющий компаний.
Особое внимание — уличному освещению. Специалисты ведут работы по его восстановлению. В работе — более 50 порывов проводов во всех микрорайонах города. Полностью этот процесс займет три дня.
По всем вопросам вы можете обращаться по телефонам:
Горячая линия администрации: +7 495 793-01-01
Территориальные управления:
Новогорск-Планерная: +7 985 634-67-97;
Левобережный: +7 985 439-18-20;
Клязьма-Старбеево: +7 985 634-75-39;
Лунёвское: +7 985 634-73-93;
Сходня-Фирсановка: +7 985 634-43-91;
Кутузовское: +7 985 634-45-08;
Подрезково: + 7(985) 634-47-62.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что всю ночь со 2 на 3 мая проводилась работа по восстановлению электроснабжения в населенных пунктах, которые остались без света. Было собрано заседание штаба, в котором участвовало и руководство Россетей Московского региона.
«Все необходимое, чтобы вернуть свет в каждый дом, будет сделано в кратчайшие сроки», — заявил Воробьев.
Губернатор Подмосковья отмечал, что из-за непогоды были обесточены 237 линий электропередачи. Также без электричества остались 4,4 тыс. трансформаторных подстанций. Ситуация затронула 26 тыс. человек.