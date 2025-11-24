В Луховицах 30 ноября пройдет бесплатный концерт в честь Дня матери

30 ноября в Доме культуры «Старт» города Луховицы состоится концерт, посвященный празднованию Дня матери. Организатором события выступает коллектив ДК при поддержке администрации муниципального округа Луховицы. Концерт состоится по государственной программе Московской области «Культура Подмосковья». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мама — самый главный человек в жизни каждого человека. Ее любовь согревает нас с первых дней, ее поддержка дает силы преодолевать трудности и идти вперед. В этот особенный день команда нашего ДК подготовит для мам настоящий подарок. Мы представим яркую, насыщенную песнями и танцами программу с участием лучших творческих коллективов „Старта“ и сольных исполнителей», — анонсировала событие художественный руководитель ДК «Старт» Дарья Березина.

Концерт состоится в большом зале «Старта».

Начало в 14:00, вход свободный.

Дом культуры «Старт» находится по адресу: город Луховицы, улица Жуковского, дом № 18.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.