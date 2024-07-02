В Лосино-Петровском жителям разъяснили процесс переселения из аварийных домов

В г. о. Лосино-Петровский реализуется госпрограмма Московской области по переселению граждан из аварийного жилья. Всего 28 домов подлежит расселению: 27 в Лосино-Петровском и один в поселке Свердловский. С собственниками помещений провели встречу, где рассказали о возможности получения субсидии на приобретение жилья и других способах расселения, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

«У нас первая встреча с теми, кто покидает наш аварийный фонд, с теми, кому были утверждены сертификаты. Сертификат — это возможность приобретения жилья в пределах Московской области, будь то наш муниципалитет — мы, конечно же, хотим, чтобы наши жители остались у нас, — или соседние муниципалитеты. Ну или, если есть желание, другие муниципалитеты. Еще несколько вариантов — это покупка квартир для собственников нами и покупка квартир для нанимателей жилья, то есть живущих в муниципальных квартирах. Сегодня мы как раз встретились с 60 собственниками, которые будут получать сертификаты», — рассказал глава округа Сергей Джеглав.

Ранее собственников аварийного жилья проинформировали о возможности получения сертификата на покупку нового жилья. Как отмечают в администрации, большинство граждан выбрало именно вариант получения субсидии. На встрече им разъяснили порядок оформления сертификата, каким образом он рассчитывается, а также ответили на интересующие вопросы.

«В принципе, глава достаточно постарался объяснить жителям, которые расселяются, какие у них есть возможности. Потому что есть, допустим, люди, которые помладше. Они могут где-то почитать, где-то проконсультироваться. А людям, которые более пожилые, подробно рассказали, подробные слайды показали и разъяснили какие у них есть варианты, что они могут приобрести. В принципе, мне кажется, что это все индивидуально. У каждого человека есть свои какие-то определенные тонкости по расселению, но нет безвыходных ситуаций», — поделилась одна из претендентов на получение субсидии Дина Кобелева.

Следующий этап — оценка рыночной стоимости жилых помещений. После этого жители смогут заключить соглашение о выкупе и предоставлении субсидии. На встрече сообщили, что этот этап продлится до 31 июля 2024 года. Завершить программу переселения из аварийного жилья планируют до конца 2026 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ставит задачу ускорить темпы переселения жителей из аварийных домов. В первую очередь, это стало возможно за счет использования жилищных сертификатов.