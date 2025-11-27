В квартире обвиняемого в покушении на Соловьева нашли взрывчатку

Следователи обнаружили в московской квартире Андрея Пронского, которого считают организатором покушения на телеведущего Владимира Соловьева, самодельное взрывное устройство и несколько паспортов на имя граждан Украины, сообщает ТАСС .

Обвиняемый заявил, что улики были подброшены, а в суде воспользовался правом не свидетельствовать против себя. Согласно материалам дела, Пронский получал задания через Telegram от сотрудника ГУР Минобороны Украины.

В деле фигурируют семь обвиняемых, включая Пронского. Им вменяют создание террористической организации, подготовку убийства, поджог военкомата в Тверской области и уничтожение имущества сторонников СВО. Один из фигурантов признан невменяемым и направлен на принудительное лечение.

По версии следствия, все преступления были совершены из-за идеологического неприятия спецоперации на Украине.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.