В квартире обвиняемого в покушении на Соловьева нашли взрывчатку
Следователи обнаружили в московской квартире Андрея Пронского, которого считают организатором покушения на телеведущего Владимира Соловьева, самодельное взрывное устройство и несколько паспортов на имя граждан Украины, сообщает ТАСС.
Обвиняемый заявил, что улики были подброшены, а в суде воспользовался правом не свидетельствовать против себя. Согласно материалам дела, Пронский получал задания через Telegram от сотрудника ГУР Минобороны Украины.
В деле фигурируют семь обвиняемых, включая Пронского. Им вменяют создание террористической организации, подготовку убийства, поджог военкомата в Тверской области и уничтожение имущества сторонников СВО. Один из фигурантов признан невменяемым и направлен на принудительное лечение.
По версии следствия, все преступления были совершены из-за идеологического неприятия спецоперации на Украине.
