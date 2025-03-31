Задержанный в Москве вербовщик Азова* причастен к покушению на Соловьева

В Москве задержали 31-летнего вербовщика террористической организации «Азов»* Павла Г. Оказалось, что он причастен к покушению на телеведущего Владимира Соловьева, сообщает Mash .

Еще с 2014 года мужчина поддерживает украинское националистическое формирование и является участником «спящей» ячейки в Московском регионе. Татуировки на его теле говорят о любви к скандинавской и славянской мифологии, викингам и Третьему рейху.

С 2019 по 2022 год он выезжал на Украину, где получал указания от командира «Азова»*. Тот требовал от Павла Г. собирать и передавать данные о расположении ВС РФ и предлагал вступить в ВСУ. С 2023 года вербовщик уговаривал знакомых присоединиться к террористической организации.

В 2022 году он также переводил деньги лидеру другой запрещенной организации Андрею Пронскому, которого обвиняют в покушении на Соловьева по заданию СБУ. Павел Г. является фанатом ФК «Локомотив» и состоит в группировке «АлкоЛоко». Недавно ему продлили арест еще на 2 месяца.

*Организация признана террористической и запрещена в России.