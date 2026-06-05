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Пьяная мать забила до смерти 2-месячного сына и спрятала тело в заброшке

Пьяная 20-летняя мать жестоко расправилась с двухмесячным сыном в Кировской области. Она убила ребенка и спрятала его тело в заброшенном здании, сообщает «112» .

Трагедия произошла в ночь на 1 июня. Девушка нанесла множественные удары по голове сыну, от полученных травм он скончался.

Вместе с сожителем она решила скрыть преступление. Пара отправилась в поселок Ленинская Искра, где спрятала трупа малыша в заброшенную постройку.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.

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