Пьяная мать забила до смерти 2-месячного сына и спрятала тело в заброшке
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Пьяная 20-летняя мать жестоко расправилась с двухмесячным сыном в Кировской области. Она убила ребенка и спрятала его тело в заброшенном здании, сообщает «112».
Трагедия произошла в ночь на 1 июня. Девушка нанесла множественные удары по голове сыну, от полученных травм он скончался.
Вместе с сожителем она решила скрыть преступление. Пара отправилась в поселок Ленинская Искра, где спрятала трупа малыша в заброшенную постройку.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.
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