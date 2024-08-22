По информации издания Interia, в операции ВСУ в Курской области принимают непосредственное участие польские бронетранспортеры Oncilla, сообщает Газета.ru .

Журналисты отметили, что Польша передала Киеву 30 таких бронетранспортеров. Корпус БТР сделан из броневой стали польского производства.

Ранее в МИД РФ заявили, что появившиеся свидетельства участия американской ЧВК, а также незаконный визит американских журналистов на территорию Курской области доказывают прямую вовлеченность США во вторжение ВСУ в Россию.

ЧВК из США Forward Observation Group (FOG) занималась подготовкой химической провокации в Донбассе. По словам МИД РФ, сказанным в марте 2022-го, солдаты ВСУ привозили на территорию ДНР металлические бочки объемом 200 л каждая. На них была маркировка на английском языке.