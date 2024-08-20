МИД: США являются непосредственным участником вторжения ВСУ в Россию

Появившиеся свидетельства участия американской ЧВК, а также незаконный визит американских журналистов на территорию Курской области доказывают прямую вовлеченность США во вторжение ВСУ в Россию, сообщает пресс-служба МИД РФ.

20 августа в МИД вызвали временного поверенного в делах США в России Стефани Холмс. Ей объявили решительный протест в связи со вторжением американской ЧВК в страну.

По мнению дипведомства, эти действия идут вразрез с утверждениями президента США Джо Байдена о непричастности к нападению на Курскую область. Все это доказывает прямую причастность Соединенных Штатов ко вторжению ВСУ в РФ. В МИД заявили, что американские граждане, причастные к этому преступлению, будут привлечены к ответственности.

«Все иностранные „специалисты“ и наемники, нелегально пересекающие границу нашей страны, автоматически становятся законной военной целью для Вооруженных сил Российской Федерации», — говорится в сообщении дипведомства.

Ранее ЧВК из США Forward Observation Group (FOG) опубликовала в Сети снимок своих наемников, отправленных в Курскую область для нападения в составе украинской армии. На фотографии позируют трое бойцов. У них современная экипировка, американское оружие и синие повязки, как у ВСУ. Снимок сделан на фоне бронированного автомобиля.