В крымском парке «Тайган» спасают испачканных мазутом птиц

Более 700 пострадавших от мазута птиц доставили в сафари-парк «Тайган»

Владелец частного сафари-парка львов «Тайган» в Крыму Олег Зубков рассказал, как в парке выхаживают более 700 птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов в Черном море, сообщает «Крым 24» .

«Производится домывка птицы, если это необходимо. Даем препараты, разрешенные ветеринарами. Греем их и начинаем раскармливать», — сказал Зубков.

В парке с птицами работают ветеринары и орнитологи. Причем некоторых редких краснокнижных пернатых специалисты до этого никогда не держали в руках, в их числе — гагары и краснозобые гагары. По словам владельца парка, эти птицы получили серьезное отравление химикатами и сильный стресс, поэтому пока не могут вести прежний образ жизни.

Вопрос о том, когда выпускать птиц на волю, по каждой особи будет решаться отдельно, добавил Зубков.

В Севастополе идут работы по ликвидации последствий разлива мазута в Керченском проливе. Только за сутки в регионе собрали 15,3 т загрязненного грунта, а всего было вывезено свыше 171 т песка с мазутом.

Хорошая новость в том, что кубанские химики научились отделять мазут от песка.