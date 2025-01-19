Химики Кубани научились отделять мазут от песка

Директор химического производства в Краснодаре Артем Подгорный заявил, что вместе с командой за сутки научился отделять мазут от песка, показал на видео результат, но отказался публично раскрывать детали, пишет Baza .

Подгорный сообщил, что вместе с командой разработал способ, как очистить загрязненный мазутом песок, который собрали в том числе на побережье Краснодарского края. По его словам, химики делали ставку на один способ, но сработал совсем другой.

В ходе экспериментов экспертам удалось отделить песок от мазута, который можно на финальном этапе просто промыть водой. В первом эксперименте песок плохо отделялся от мазута, во втором результат оказался лучше, но являлся менее экологичным. Третий способ самый рабочий. На видео Подгорный показал колбу, в которой находилось двухфазное содержимое: внизу песок, вверху нефтепродукт.

Эксперт отказался рассказывать подробности, каким именно способом удалось разделить два смешанных продукта. Он также не стал раскрывать, будет ли патентовать свой метод или нет.