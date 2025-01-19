За сутки в Севастополе собрали более 15 тонн загрязненного мазутом грунта

В Севастополе продолжается операция по ликвидации последствий разлива мазута в Керченском проливе. За последние сутки в регионе собрали 15,3 тонны загрязненного нефтепродуктами грунта. Работы на побережье продолжаются, об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Михаил Развожаев.

«Сегодня (19 января — ред.) специализированное предприятие вывезет их (мешки с мазутом — ред.) из Голубой бухты. Вчера (18 января — ред.) также продолжали вывозить грунт с Качинского побережья — чтобы поднять мешки, задействовали тяжелую технику; эта работа продолжится и сегодня», — сообщил Развожаев.

По словам губернатора Севастополя, за прошедшие сутки специалисты и волонтеры собрали 15,3 тонны загрязненного грунта. А всего с начала операции по очистке прибрежной зоны собрано и удалено 190,9 тонны загрязненного грунта.

На данный момент в государственных ветклиниках находятся пять птиц, которые пострадали из-за разлива мазута. Пернатым оказывается вся необходимая помощь.

Развожаев напомнил, что в Севастополе желающие могут присоединиться к волонтерам, чтобы усилить их возможности в борьбе с последствиями кораблекрушения. Оставить заявку на вступление в ряды волонтеров можно по телефону +7 (8692) 41-70-51.

При обнаружении пятен мазута или пострадавших птиц рекомендуется звонить по короткому номеру с мобильного телефона «112». Также в регионе работает единый чат волонтеров, к которому можно присоединиться по ссылке.

Ранее Развожаев сообщал о приостановке работ по очистке берега от мазута из-за условий погоды.