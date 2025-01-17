Работу волонтеров по уборке мазута приостановили в Севастополе из-за погоды

Из-за ухудшения погодных условий волонтеры приостановили сбор мазута в Севастополе. В данный момент ликвидацией последствий экологического бедствия занимаются только спасатели, сообщает губернатор региона Михаил Развожаев в Telegram-канале .

За все время работ было вывезено 171,06 тонны загрязненного нефтепродуктами грунта. В районе «Серебряного бриза» в Каче они были завершены полностью.

В Севастополе накануне ликвидацией последствий крушения танкеров «Волгонефти» в Керченском проливе занимались группировка от Севастопольской городской территориальной подсистемы РСЧС и волонтеры. Последним пришлось приостановить работу из-за плохой погоды.

Спасатели продолжили работать. Сейчас они собирают мазут в районе «Нашего паруса», а также продолжают обследовать береговую линию и акваторию. В госветклинике на реабилитации находятся 13 птиц.

Ранее стало известно, что в Севастополе загрязненный мазутом грунт станет сырьем для строительства дорог. Также Развожаев отметил, что для ликвидации последствий экологического бедствия было выделено 78 млн рублей, но необходимы дополнительны средства.