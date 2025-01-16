В Севастополе загрязненный мазутом грунт станет сырьем для строительства дорог

Он отметил, что из-за масштабов загрязнения регион может быть объявлен зоной чрезвычайной ситуации федерального уровня. На текущий момент выделено 78 миллионов рублей для решения данной проблемы, но губернатор подчеркнул необходимость дополнительных средств.

«Нам могут понадобиться дополнительные средства на утилизацию отходов — это самое дорогое из всех направлений. Для того чтобы возместить эти затраты, нам понадобится помощь из федерального бюджета», — сказал глава региона.

Также отмечается, что власти активно помогают волонтерам, обеспечивая их необходимыми инструментами и средствами индивидуальной защиты. Загрязненный грунт вывозят с пляжей для очистки на специализированных площадках. После обработки материал будет использован как сырье для дорожных работ, что станет шагом к восстановлению экологии и инфраструктуры региона.