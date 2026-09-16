Суд отложил заседание по делу Александра Глискова до 18 сентября

Красноярский суд отложил заседание по делу Александра Глискова: один из адвокатов не пришел. Политик рассказал о снятии домашнего ареста, поддержке друзей и материалах дела, сообщает prmira.ru .

После отмены домашнего ареста 11 сентября Александр Глисков впервые за долгое время позвонил 84-летней матери, живущей в Туапсе. Во время домашнего ареста ему разрешали общаться с родственниками только лично. Глисков встретился с несколькими друзьями и гулял рядом с домом, но большую часть времени занимается материалами уголовного дела.

Политик заявил, что следствие требует ограничить срок ознакомления с делом, хотя еще не получило аудиозаписи из Федеральной службы безопасности (ФСБ), о которых прокурор упоминал на апелляции в феврале. По его словам, записи могут содержать разговор Самеда Юсубова и Евгения Черных, а также объяснения с экс-депутатом Евгением Козиным. Глисков и его защита ходатайствовали об истребовании записей.

Политик сообщил, что большинство друзей поддержали его после возбуждения дела. Он также рассказал о письмах от незнакомых людей из разных регионов: в следственном изоляторе и колонии, по его словам, их было так много, что сотрудники проверяли всю корреспонденцию.

Александра Глискова задержали осенью 2023 года. В октябре 2024 года суд назначил ему 10 лет строгого режима, но в феврале 2026-го краевой суд отменил приговор и вернул дело на доследование. Следствие обвиняет Глискова в получении 1 млн рублей взятки в 2017 году; он вину отрицает. Следующее заседание назначили на 18 сентября.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.