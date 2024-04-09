В Кремле оценили фразу Паслера «Уберите телефоны» на встрече с жителями Орска

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели, как губернатор Оренбургской области Денис Паслер общался с жителями затопленного Орска, сообщает ТАСС .

Журналисты спросили Пескова, обратил ли Кремль внимание на общение Паслера с горожанами. Глава региона ранее потребовал от жителей убрать телефоны и не снимать встречу.

Песков заявил, что в Кремле видели общение Паслера с жителями. Он также отметил, что сейчас проводится очень напряженная работа с населением со стороны муниципальных, региональных и районных властей.

«Осуществляются контакты в достаточно сложных условиях, населению оказывается вся необходимая помощь», — подчеркнул Песков.

Накануне глава МЧС России Александр Куренков заявил, что ведомство наращивает группировку спасателей в зоне подтопления в Оренбургской области. В понедельник волна по реке Урал в Оренбургской области прошла пределы Орска. К Оренбургу она подойдет до 17 апреля.

Паслер заявил, что в Орске будет построена новая дамба. По словам губернатора региона, будет разработан полноценный проект нового сооружения, учитывающий все возможные риски связанные с напором воды и высотой. Затем приступят к ее строительству.

Прорыв дамбы произошел в пятницу, 5 апреля, что привело к затоплению города Орск от реки Урал. В результате началась массовая эвакуация жителей из Старого города, где находятся несколько поселков, подверженных затоплению. Сейчас ситуация с паводком в Оренбургской области признана сложной.