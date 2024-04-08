МЧС наращивает группировку в зоне затопления в Оренбургской области

Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что ведомство наращивает группировку спасателей в зоне подтопления в Оренбургской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«На сегодняшний день на территории ряда субъектов Сибирского, Уральского и Приволжского федеральных округов в результате прохождения весеннего половодья в зоне затопления уже оказались десятки населенных пунктов», — сказал Куренков.

В понедельник волна по реке Урал в Оренбургской области прошла пределы Орска. К Оренбургу она подойдет до 17 апреля.

Также дополнительные силы и средства МЧС прибыли в Курганскую область. Из-за сложной гидрологической обстановкой в Казахстане существует риск подтопления нескольких населенных пунктов региона.

Кроме того, на сегодняшний день возможно подтопление в ряде районов Тюмени. МЧС России разместит в регионе группировку, а также вертолеты для доставки грузов и эвакуации.

Накануне вечером уровень воды в реке Урал около Оренбурга поднялся до 864 см. По данным регионального Гидрометцентра, опасным уровнем реки считается 930 см.

В Оренбурге действует режим чрезвычайной ситуации. Власти призвали жителей подтопленных районов эвакуироваться, в городе работает 2 пункта временного размещения.