Правительство Оренбургской области пообещало построить новую дамбу в Орске

Паслер отметил, что будет разработан полноценный проект новой дамбы, учитывающий все возможные риски связанные с напором воды и высотой. Затем приступят к ее строительству.

Прорыв дамбы произошел в пятницу, 5 апреля, что привело к затоплению города Орск от реки Урал. В результате началась массовая эвакуация жителей из Старого города, где находятся несколько поселков, подверженных затоплению. Сейчас ситуация с паводком в Оренбургской области признана сложной, и в регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков.

В Оренбургской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.