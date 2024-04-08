Правительство Оренбургской области пообещало построить новую дамбу в Орске
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Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что будет построена новая дамба в затопленном городе Орске, сообщает РИА Новости.
Паслер отметил, что будет разработан полноценный проект новой дамбы, учитывающий все возможные риски связанные с напором воды и высотой. Затем приступят к ее строительству.
Прорыв дамбы произошел в пятницу, 5 апреля, что привело к затоплению города Орск от реки Урал. В результате началась массовая эвакуация жителей из Старого города, где находятся несколько поселков, подверженных затоплению. Сейчас ситуация с паводком в Оренбургской области признана сложной, и в регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков.
В Оренбургской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.