В Кремле допустили разблокировку WhatsApp* при условии выполнения законов России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что мессенджер WhatsApp* может возобновить полноценную работу в РФ при условии соблюдения им российского законодательства, сообщает RT .

По его словам, еще одним условием для разблокировки мессенджера является готовность к диалогу.

«Если корпорация Meta** будет его (законодательство, — прим. ред.) выполнять, она вступит в диалог с российскими властями, и тогда появится возможность договориться», — заявил он в интервью «НЬЮМ ТАСС».

Ранее WhatsApp* пожаловался на ограничения, принятые в отношении него российскими властями. Мессенджер заявил, что Москва якобы пытается «лишить более 100 млн россиян права на частную переписку». В Госдуме реакцию руководства мессенджера назвали неконструктивным политическим заявлением.

* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации.

** Признана экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации.

