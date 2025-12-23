Фото - © Мессенджер принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской, террористической и запрещена./Zakharova Natasha / Фотобанк Лори

сегодня в 16:37

WhatsApp* обвинил власти РФ в попытке ограничить россиян в праве на коммуникацию

WhatsApp* пожаловался на ограничения, принятые в отношении него российскими властями. Мессенджер заявил, что те якобы пытаются лишить более 100 миллионов россиян права на частную переписку, сообщает Reuters .

Ранее Роскомнадзор несколько раз предупреждал платформу о возможной полной блокировке, если она не выполнит требования российского законодательства. Недавно пользователи заметили замедление работы мессенджера. Они решили, что вскоре доступ к WhatsApp* могут полностью ограничить.

Сам мессенджер обвинил российское правительство в попытке лишить граждан права на коммуникацию. По данным платформы, ограничения могут затронуть 100 млн россиян.

Мессенджер заявил, что собирается бороться за российских пользователей. В компании считают, что использование альтернативных приложений может привести к снижению безопасности для граждан.

* Мессенджер принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской, террористической и запрещена.

