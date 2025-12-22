сегодня в 16:59

Роскомнадзор может полностью заблокировать WhatsApp* в ближайшее время

Доступ к американскому WhatsApp* могут полностью ограничить, если он будет и дальше нарушать требования российских законов. Мессенджер игнорирует условия Роскомнадзора с 2021 года, сообщает Mash .

Ухудшение работы мессенджера, с которым 22 декабря столкнулись некоторые россияне, может быть связано с действиями Роскомнадзора. В ведомстве поэтапно вводят ограничения в функционировании WhatsApp* с августа.

Замедление мессенджера проводится поэтапно, чтобы у россиян была возможность спокойно выбрать альтернативы.

В Роскомнадзоре подобным образом, предположительно, дают время компании Meta* подумать над своими действиями и начать следовать выдвигаемым требованиям. Они направлены на то, чтобы уменьшить количество преступлений с использованием мессенджера в РФ.

Если WhatsApp* и дальше будет игнорировать требования, работу мессенджера полностью ограничат.

*WhatsApp принадлежит американской компании Meta, внесенной в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга, запрещенной в РФ.

