В Госдуме назвали неконструктивной реакцию WhatsApp* на замедления его работы в РФ

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский назвал неконструктивным политическим заявлением реакцию руководства WhatsApp* относительно замедления работы мессенджера в России, сообщает РИА Новости .

Ранее WhatsApp* пожаловался на ограничения, принятые в отношении него российскими властями. Мессенджер заявил, что Москва якобы пытается «лишить более 100 млн россиян права на частную переписку».

«Мы никого не запрещали. Мы требуем от всех, вне зависимости от страны происхождения, функционала, выполнения одинакового исполнения, выполнения требований законов РФ», — сказал Боярский.

Парламентарий подчеркнул, что у WhatsApp* было достаточно времени и множество призывов от РФ: компанию просили «приземлиться», открыть официальные офисы и хранить данные российских пользователей на территории страны.

Депутат Госдумы назвал «не очень красивыми» политическими заявлениями реакцию WhatsApp*, так как мессенджер никогда не шел на контакт с российскими властями.

*принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской на территории РФ.

