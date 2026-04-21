В Коломне двум семьям вручили жилищные сертификаты

Жилищные сертификаты на покупку квартир 20 апреля вручили двум семьям из аварийных домов в Коломне. Документы стали первыми в Подмосковье в 2026 году и выданы по программе переселения из аварийного фонда, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сертификаты получили жители домов на улице Набережная в Коломне и на улице Первомайская в поселке Лесной. Документы позволяют оплатить покупку новой квартиры за счет государства. Их вручила начальник управления имущества и земельных отношений администрации городского округа Вера Громова. Семьям также передали памятные подарки.

«Заявления на выдачу жилищных сертификатов подаются с 31 марта 2026 года. По состоянию на 17 апреля у нас уже подано 30 заявлений», — рассказала начальник отдела по учету и предоставлению жилья администрации округа Татьяна Кафтанатий.

Расселение аварийного жилья в Коломне ведется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Сертификат дает право приобрести квартиру в новостройке от застройщика в любом муниципалитете Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что программа сертификатов по переселению из аварийного жилья оказалось удобной и оперативной.

«Вы знаете, что мы первыми из регионов предложили сертификаты, которые позволяют человеку свободу выбора в части географической возможности приобрести жилье. <…> Мы ее (программу — ред.) дальше продолжаем», — добавил Воробьев.