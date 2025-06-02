В Кашире провели встречу с жителями аварийного жилья

На нее были приглашены жители восьми многоквартирных домов, признанных аварийными и планируемых к расселению. Это дома № 1–3 по улице Сергея Ионова, Клубная, дома № 1, 3, Большая Посадская, 22, Советский проспект, 14, Московская, 3. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа Кашира.

В этом году в Московской области возобновилась выдача жилищных сертификатов тем людям, которые проживают в жилье, признанном аварийным. Благодаря таким документам можно приобрести жилье в новостройках. Один квадратный метр жилья оплачивается в сумме 174 839 рублей. Заявление на получение сертификата можно подать уже с 1 июня 2025 года.

О том, как действует программа по выдаче сертификатов и как подать заявление, подробно рассказали заместитель министра строительного комплекса Московской области Тимур Магомедов и заместитель главы округа Сергей Гудзь. Они ответили и на вопросы жителей. Людей интересовало, что делать, если есть жилое помещение в ипотеке; можно ли приобрести жилой дом, а не только квартиру у застройщика; можно ли получить субсидии, если в собственности несколько жилых помещений и другое.

Также жителям разъяснили, что подать заявление на выдачу сертификатов можно до 1 августа 2025 года. Тем же, кто не хочет воспользоваться такой возможностью, необходимо дождаться расселения своего аварийного дома. У собственников будет возможность получить выкупную стоимость жилья или жилого помещения.

Если у жителей остались вопросы по выдаче сертификатов, они могут задать их по телефону: 8(496)692-81-34 жилищного отдела Комитета по имуществу или обратившись в кабинет 406 администрации округа.

Вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Где-то нужен более энергичный подход к капитальному ремонту, а где-то у нас есть успехи по расселению, но люди хотят ясности, когда они переедут. Мы эту тему сами поднимаем, говорим о ней. Еще раз подчеркиваю, что вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда», — сказал Воробьев.