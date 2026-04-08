В ЯНАО 21% компаний выплачивают деньги сотрудникам в их день рождения

Опрос: 9% работников в ЯНАО получают выходной или уходят раньше в день рождения

В Ямало-Ненецком автономном округе 21% работодателей выплачивают сотрудникам деньги в честь дня рождения, еще часть компаний предоставляет выходной или сокращенный день, сообщает «Север-Пресс» .

По данным опроса SuperJob, персональные подарки или цветы сотрудникам дарят 26% работодателей. Самые популярные варианты — денежные выплаты, возможность уйти с работы пораньше или дополнительный выходной.

«Сегодня в 21% компаний в ЯНАО имениннику дарят деньги. Возможность уйти пораньше или получить лишний выходной есть у 9% сотрудников. Электронные открытки и поздравления на внутреннем сайте принято размещать в 22% компаний», — рассказали в SuperJob.

Электронные поздравления публикуют 22% организаций, а 4% работодателей дарят собственную продукцию или скидки. При этом в 35% компаний сотрудников никак не поздравляют.

Традиция дарить подарки коллегам существует в 65% коллективов. Ее поддерживают 52% опрошенных, еще 13% относятся к ней без энтузиазма. Женщины одобряют такие инициативы чаще мужчин — 57% против 47%. Среди работников до 35 лет положительно настроены 64%, среди сотрудников старше 45 лет — 53%.

Также 73% респондентов сообщили, что в их коллективах принято угощать коллег в честь дня рождения. Из них 52% делают это с радостью, 21% — без особого желания. Опрос проходил с 27 марта по 3 апреля.

