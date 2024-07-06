В Истре впервые проходит семейный фестиваль «Рябинушка»

Семейный фестиваль «Рябинушка» впервые провели в подмосковной Истре. Очень важно, не забывая прошлое, уметь интегрировать его с современными тенденциями, сообщила председатель Московского областного регионального отделения Союза женщин России Екатерина Богдасарова.

Она поблагодарила всех, кто пришел на праздник.

«Выходя из дома, я захватила клубок, так как нити являются символом связи поколений. Именно, через рукоделие, ремесло, через творчество и фольклор передается наше народное искусство, передается культурный код», — сказала Богдасарова.

По ее словам, на протяжение веков предки применяли в своем творчестве определенные мотивы и орнаменты, которые и сейчас используются, определяя народную культуру.

Богдасарова поприветствовала иностранных гостей праздника: посла Пакистана Мухаммада Хали Джамали, госпожу Захра Ахмед, посла Турции Танжу Бельгит и госпожу Битюль Аксот Бельгич, супругу посла Экваториальной Гвинеи Палисадид, супругу посла Демократической республики Конго Летицию Вангу.

«Я знаю, что в этих странах очень чутко чтут традиции», — отметила председатель регионального отделения Союза женщин России.

Ежегодно 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. В 2022 году указом президента РФ он получил статус официального. В этот день Русская православная церковь отмечает день памяти святых Петра и Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака.

Фестиваль проводится в Гефсиманском саду Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря 6 и 7 июля. Его основная цель — популяризация семейных ценностей. Почетные гости мероприятия — супружеские пары, прожившие в браке свыше 50 лет, многодетные семьи, воспитывающие более пяти детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что этим летом гостей региона ждут уникальные фестивали и выставки.

«Мы стараемся развивать и поддерживать событийный туризм на территории Подмосковья и рады, что наши музыкальные, литературные, театральные, гастрономические фестивали каждый год привлекают все больше участников и гостей», — сказал Воробьев.