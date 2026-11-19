В Химках проведут День заботы для многодетных мам

Троицкий храм на Сходне организует День заботы для многодетных мам 22 ноября в 16:00. Праздник пройдет в духовно-просветительском центре «Кинония» при храме, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Многодетных мам приглашают отдохнуть от повседневных забот и принять участие в праздничной программе. Для гостей проведут уроки самомассажа и быстрой укладки, мастер-классы по декупажу и созданию вязаной игрушки, а также занятие «Новогодний фонарик».

Священник Глеб Курский проведет лекцию-диалог «Самопожертвование. Где границы?», а матушка Злата — флористический мастер-класс. Каждая мама сможет принять участие в беспроигрышной лотерее с подарком. В программу также включен праздничный фуршет.

Для детей от 4,5 до 7 лет организуют детскую комнату с мастер-классами по лепке и рисованию.

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