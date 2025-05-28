В Химках для детей провели кулинарный мастер-класс по приготовлению пиццы

В одном из кафе Химок состоялся кулинарный мастер-класс для детей из многодетных и нуждающихся семей. Мероприятие прошло при поддержке благотворительного фонда «Дари добро» и стало частью серии добрых инициатив, направленных на поддержку юных жителей города. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Под руководством опытного пиццайоло дети самостоятельно готовили пиццу: раскатывали тесто, распределяли соус, выкладывали любимые начинки. Каждый участник создал свою уникальную пиццу — кто-то выбрал классическую пепперони, а кто-то — оригинальную комбинацию с овощами, сыром и зеленью.

«Сегодня я пришла со своими братьями приготовить итальянскую пиццу. Было очень интересно, мы готовили ее своими руками. Я добавила в нее сыр, колбасу, помидоры и грибы. Получилось очень вкусно», — поделилась участница мастер-класса Ксения Алексеева.

В мастер-классе приняли участие волонтеры, а также представители администрации. Организаторы отметили, что в Химках большое внимание уделяется поддержке семей с детьми, особенно в непростых жизненных обстоятельствах.

«Я регулярно провожу подобные занятия и оказываю помощь детям в разных сферах. Мастер-класс мы посвятили каникулам. Пригласили к нам в гости детей из фонда „Дари добро“. Для деток мы неоднократно открываем двери нашей пиццерии. Они готовили пиццу под присмотром шеф-повара из Италии. Ребята сами выбирали начинку: кто-то готовил с колбасой, кто-то с грибами, каждый готовил на свой вкус», — отметила организатор мастер-класса Марина Эйслер.

После мастер-класса дети с удовольствием угощались пиццей, приготовленной своими руками. Для многих из них это стало не только увлекательным занятием, но и настоящим праздником, который запомнится надолго.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.