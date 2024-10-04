В Губернском колледже Серпухова состоялся мастер-класс по технологиям красоты

В Серпухове обучающиеся второго курса по специальности «Технологии индустрии красоты» и преподаватели колледжа приняли участие в мастер-классе «Уход за волосами», «Холодная парафинотерапия», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Обучающиеся второго курса по специальности «Технологии индустрии красоты» и преподаватели колледжа приняли участие в мастер-классе «Уход за волосами», «Холодная парафинотерапия». Красота волос начинается со здоровой кожи головы. Именно поэтому один из основополагающих принципов при создании средств по уходу за волосами — скинификация.

Участники мастер-класса узнали о продукции, в равной степени учитывающей потребности как волос по всей длине, так и волосяных луковиц и фолликулов. Эти средства включают в себя не только препараты для базового ежедневного ухода: шампуни, кондиционеры, тоники, но и для интенсивного воздействия: пилинги, скрабы, маски, сыворотки.

Кожа кистей рук и стоп очень подвержена воздействию негативных условий внешней среды. Ветер и температура, агрессивные моющие средства иссушают кожу рук, а кожа ступней грубеет от постоянной нагрузки и контакта с обувью. Екатерина Самохина, технолог-преподаватель компании ARAVIA, прочитала лекцию о продукции по уходу за волосами, за кожей рук, ног и продемонстрировала её. Участники мастер-класса попробовали на себе многоступенчатый уход за кожей рук. После этого технолог подробно рассказала о многоступенчатых линейках по уходу за волосами с учетом индивидуальных особенностей каждого.

Всем участникам мастер-класса вручили сертификаты.

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