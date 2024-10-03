сегодня в 16:19

Воробьев поздравил педагогов с Днем учителя и наградил лучших в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил педагогов с наступающим Днем учителя и наградил лучших сотрудников сферы образования. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Торжественную церемонию провели в доме правительства Московской области. Воробьев выдал награды преподавателям, получившим звания «Учитель года Подмосковья — 2024», «Воспитатель года Подмосковья — 2024» и губернаторскую премию «Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных классов».

«Сегодня мы чествуем наших педагогов, воспитателей, учителей начальных классов и директоров образовательных учреждений. Во многом успехи, которые мы видим в системе образования, обеспечены благодаря вашему профессионализму», — отметил губернатор Подмосковья.

Воробьев поблагодарил команды преподавателей. За последние 10 лет количество учеников школ в регионе увеличилось.

Со своей стороны, правительство Московской области занималось строительством современных, больших общеобразовательных учреждений в городах региона. Возводились и образовательные комплексы. Благодаря этому дошкольное и школьное образование дополняло друг друга.

«В этом году запустили 41 школу», — сказал Воробьев.