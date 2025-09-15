В Грузии задержали мошенника, по которому сняли фильм «Аферист из Тиндера»

В Грузии задержали героя документального фильма Netflix «Аферист из Тиндера» (Tinder Swindler) Саймона Леваева, которого в ряде стран обвиняют в мошенничестве, сообщает ТАСС .

Как пишет грузинское издание «Рустави-2», 35-летний гражданин Израиля, чье настоящее имя Шимон Иегуда Хают, был задержан при пересечении государственной границы.

Мужчина знакомился с женщинами через приложение Tinder, выдавая себя за наследника российско-израильского алмазного магната Льва Леваева, и вымогал у них деньги. Лишь с 2017 по 2019 годы аферист обманул множество жертв по всей Европе, получив от них более 10 млн долларов.

Американский стриминговый сервис Netflix выпустил документальный фильм Tinder Swindler 2 февраля 2022 года. После выхода фильма Леваев в соцсетях отрицал, что является мошенником, а Tinder навсегда заблокировал мужчину в приложении для знакомств.

