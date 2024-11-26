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В Госдуму внесут проекты об ограничении получения мигрантами ВНЖ или гражданства

Фракциея «Справедливая Россия — За правду» внесет в Госдуму пакет законопроектов, предлагающих запретить получение вида на жительство или гражданства РФ трудовыми мигрантами, привлекаемыми в рамках организованного набора, пишет РИА Новости .

В пояснительной записке проекта отмечается, что неквалифицированные иностранные работники, привлекаемые в рамках организованного набора, не должны иметь права на получение вида на жительство, а также гражданства РФ.

Под организованным набором подразумевается комплекс мероприятий по организованному привлечению иностранных граждан для осуществления трудовой деятельности на территории РФ.

Ранее сообщалось, что председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин анонсировал внесение законопроекта, согласно которому будет запрещено зачислять в школы детей мигрантов без знания русского языка.